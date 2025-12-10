PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.12.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

9-Jähriger mit Messer bedroht

Salzgitter-Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße / Erich-Ollenhauer-Straße, 08.12.2025, 17:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter bedrohte aus einer Gruppe heraus einen 9-jährigen Jungen mit einem Messer. Die Gruppe bestand aus drei Jugendlichen / Heranwachsenden. Einer von ihnen zog ein Messer aus dem Hosenbund und ging auf den 9-Jährigen zu. Als geäußert wurde, dass die Polizei gerufen werde, haben sich die drei Personen mit Fahrrädern von der Örtlichkeit entfernt. Der Täter wird auf 17 bis 18 Jahre geschätzt, er trug eine schwarz/ weiße "Los Angeles" Jacke, einen Kapuzenpullover mit weißen Sternen auf der Kapuze, eine schwarz/ weiße Hose und eine Wollmütze. An seinem Fahrrad hatte sich eine Lichterkette befunden. Seine zwei Begleiter wurden ebenfalls auf 17 bis 18 Jahre geschätzt werden. Beide sind dunkel gekleidet gewesen. Eins der Fahrräder war ebenfalls mit einer Lichterkette geschmückt und das andere Fahrrad war schlicht schwarz. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

