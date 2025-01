Polizei Paderborn

POL-PB: Kabeldiebstahl von Solaranlagenfeld

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) Zwischen Dienstag, 21.01., 13.00 Uhr und Donnerstag, 23.01., 12.20 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Solaranlagenfeld an der Sennelagerstraße in Paderborn. Hier stahlen sie rund 180 Meter Kabel von neun Anlagen und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mitarbeiter der Anlage stellte am Donnerstag Beschädigungen an der Umzäunung des Feldes fest und entdeckte den Diebstahl. Anschließend informierte der die Betreiber und die Polizei Es entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen oder kann sonstige Hinweise geben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Paderborn unter 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell