Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Einbruch, Unfall, Brand

Aalen (ots)

Weissach im Tal - Unterweissach: Einbruch

Am Freitag im Zeitraum von 14:30 Uhr und 20:00 Uhr gelangten unbekannte Täter über ein Fenster in ein Haus in der Hohenstaufenstraße. Die Unbekannten durchwühlten Zimmer und Schränke und entwendeten Schmuck. Dieser hatte einen Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Schorndorf - Miedelsbach: Unfall - Gas mit Bremse verwechselt

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr wollte eine 86 -jährige BMW-Fahrerin in der Freiburgstraße mit ihrem Pkw vor einer Garage einparken. Dabei verwechselte sie die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr gegen die Hauswand und das Garagentor. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Großerlach - Grab: Brand

Unbekannte setzten in der Freitagnacht gegen 23:00 Uhr ein offenes Bücherregal an einem Spielplatz in der Sulzbacher Straße in Brand. Das Feuer zerstörte den Holzverschlag mit dem Bücherregal und griff anschließend auf eine angrenzende Garage über. Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

