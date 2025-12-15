PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Person mit Stein beworfen

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Auffahrunfall

Am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn. Dabei fuhr er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden 60-jährigen Busfahrer auf. Durch die Kollision wurde der Mercedes nach rechts abgewiesen und prallte in die dortige Leitplanke. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 67 000 Euro

Crailsheim: Person mit Stein beworfen

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher von zwei Männern auf dem Schweinemarktplatz auf Höhe der Liebfrauenkapelle nach einer Zigarette gefragt. Als der 16-Jährige verneinte warf einer der beiden Männer einen Stein nach ihm, anschließend bedrängten die beiden Männer den Jugendlichen und ließen erst von ihm ab, als Zeugen die Polizei rufen wollten. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Kreßberg: Verkehrsunfall

Eine 75-jährige Frau war am Sonntagnachmittag gegen 13:50 Uhr auf der Krautbergstraße unterwegs. Als sie in die L2218 einfahren wollte, übersah sie eine 27-jährige Audi-Fahrerin, welche bereits auf der L2218 in Richtung Crailsheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

