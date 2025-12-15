Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheitsfahrten, Einbrüche und -versuche, Unfallfucht, Hundebiss, u.a.

Aalen (ots)

Weissach im Tal/Unterweissach: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagabend wurde gegen 18:15 Uhr ein 61-jähriger Mazda-Fahrer in der Welzheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Der 61-Jährige führte freiwillig einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Mazda-Fahrer musste zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige.

Backnang: Betrunken mit Fahrrad unterwegs

In der Marktstraße war am Sonntag, gegen 02:30 Uhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrrad unterwegs. Eine Polizeistreife bemerkte die stark unsichere Fahrweise des 27-Jährigen und hielt ihn an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille beim Radfahrer. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem muss er mit einer Anzeige rechnen.

Aspach: Trunkenheitsfahrt und Widerstand

Ein 31-jähriger Toyota-Fahrer fiel am Samstag, gegen 21:10 Uhr auf der B328 durch seine unsichere Fahrweise auf und wurde kurz nach Kleinaspach in Fahrtrichtung Backnang angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Beim Toyota-Fahrer wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet. Dieser widersetzte sich der 31-Jährige. Mehrere Polizeibeamte mussten ihn mit erheblichem Kraftaufwand festhalten, so dass die Blutprobe durch einen Arzt entnommen werden konnte. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem muss er nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Backnang: Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten am Sonntag, gegen 00:30 Uhr alle vier Reifen eines Mercedes, der in der Wilhelmstraße geparkt war. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dazu um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Backnang-Waldrems: Gartenhausaufbrüche

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag in mehrere Gartenhütten im Bereich Bruckwiesen ein. Aus den Hütten wurde diverses Werkzeug im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro entwendet. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 0791 9090.

Murrhardt: Von Hund gebissen

Eine 60-jährige Frau lief am Samstag, gegen 15:45 Uhr die Torgasse entlang und begegnete dabei einer 59-Jährigen mit ihrem Hund. Beim Vorbeilaufen erschrak sich der Hund, sprang an der 60-Jährigen hoch und biss ihr in den Arm. Sie musste leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Hundehalterin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Kirchberg an der Murr: Einbruchsversuch in Firma

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma in der Straße "Im Gehrn" einzubrechen. Die Hebelversuche der Unbekannten waren nicht erfolgreich. Sie gelangten nicht ins Gebäudeinnere. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise erbittet der ermittelnde Polizeiposten Weissach unter der Rufnummer 07191 35260.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Am Sonntag, gegen 17:35 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Mercedes in der Lortzingstraße. Der Mercedes war zum Unfallzeitpunkt in einer Grundstückseinfahrt abgestellt und wurde durch einen unbekannten Unfallverursacher hinten mittig beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer soll einen hellen/weißen Kleinwangen gefahren haben. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Räucherofen gerät in Brand

Ein 51-Jähriger räucherte am Sonntagnachmittag Fleisch in einem selbstgebauten Räucherofen im Sonnenbühl. Während der 51-Jährige den Räucherofen einige Zeit unbeaufsichtigt ließ, entzündete sich dieser von selbst und stand kurz darauf komplett in Flammen. Die Feuerwehr Fellbach war mit 3 Fahrzeugen und 22 Wehrleuten im Einsatz. Bis auf den Räucherofen entstand kein weiterer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

