POL-W: RS Schwerverletzte nach Unfall auf Burger Straße

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (05.12.2025, 20:00 Uhr) kam es in Barmen zu einem Raub auf eine Frau. Die 61-Jährige war auf der Rittershauser Brücke zu Fuß unterwegs. Dort sprachen sie drei bislang unbekannte Männer an. Zwei hielten sie unvermittelt an den Armen fest, der Dritte drohte mit einem Messer und verlangte ihre Tasche. In der Folge flüchteten die Straftäter mit der Beute. Die Räuber sind ...

