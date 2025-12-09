POL-W: RS Schwerverletzte nach Unfall auf Burger Straße
Wuppertal (ots)
Am 08.12.2025, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Burger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Mann fuhr mit seinem Fiat Doblo die Burger Straße in Richtung Süden, als er nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug eine 81-jährige Frau erfasste, die die Fahrbahn überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenprall und dem folgenden Sturzgeschehen schwer verletzt und zur intensivmedizinischen Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell