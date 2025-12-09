PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzte nach Unfall auf Burger Straße

Wuppertal (ots)

Am 08.12.2025, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Burger Straße zu einem
Verkehrsunfall.

Ein 79-jähriger Mann fuhr mit seinem Fiat Doblo die Burger Straße in 
Richtung Süden, als er nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem 
Fahrzeug eine 81-jährige Frau erfasste, die die Fahrbahn überquerte.

Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenprall und dem folgenden 
Sturzgeschehen schwer verletzt und zur intensivmedizinischen 
Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

