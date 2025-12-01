Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle am 1. Advent am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am gestrigen Sonntag um 11:20 Uhr wurden zwei rumänische Staatsangehörige zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig.

Die fahndungsmässige Überprüfung durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz ergab bei dem 28jährigen Rumänen eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Amberg wegen Diebstahls. Die geforderte Geldstrafe von über 4000 Euro konnte der Mann nicht aufbringen, er wurde in die Justizvollzugsanstalt Zwickau eingeliefert.

Bei seiner weiblichen Begleitung konnten ebenfalls Ausschreibungen eines Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Amberg wegen Diebstahls und eine Ausschreibung eines Sitzungshaftbefehls, da die Frau nicht zur Gerichtsverhandlung erschien, festgestellt werden. Die 26jährige Rumänin konnte die geforderte Geldstrafe von über 4000 Euro nicht aufbringen und wurde auch aufgrund ihres Sitzungshaftbefehls heute dem Haftrichter vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz eingeliefert.

Um 17:20 Uhr wurde ein Ungar von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang Reitzenhain kontrolliert. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Betruges vor. Der 42 Jahre alte Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte, und der ungarische Staatsangehörige wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

