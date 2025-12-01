PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Chef zahlt über 9000 Euro für offenen Haftbefehl

Oberwiesenthal (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Grenzübergang in Oberwiesenthal am gestrigen Sonntag einen 49jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die offene Geldstrafe von über 9000 Euro konnte der Mann vor Ort nicht aufbringen. Er informierte seinen Arbeitgeber über den Sachverhalt, dieser zahlte das Geld in Berlin für ihn ein, so dass der Mann seine Reise fortsetzen konnte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

