Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle

Wuppertal (ots)

Am Montagabend (08.12.2025, gegen 21:45 Uhr) raubten drei bislang 
unbekannte Täter eine Tankstelle an der Straße Einern aus.

Nach Betreten der Tankstelle bedrohte nach bisherigen Ermittlungen 
einer der Männer die 21-jährige Kassiererin mit einem Messer und 
forderte sie auf die Kasse zu öffnen. Anschließend wurde sie 
angewiesen das Geld in einem von dem zweiten Täter geführten 
Plastikbeutel zu legen. Während der Tatausführung stand der dritte 
Tatverdächtige an der Eingangstür Schmiere. Im weiteren Verlauf 
flüchteten die Täter zunächst in Richtung Gennebrecker Straße und 
danach in unbekannte Richtung.

Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden:

Der Täter mit dem Messer ist circa 163 cm groß, hat eine schlanke 
Statur und dunkle Augen. Zur Tatzeit trug er einen roten 
Kapuzenpullover, schwarze Hose und schwarze Schuhe und trug eine 
helle Maske (vermutlich eine OP-Maske).

Der zweite Täter ist ebenfalls circa 163 cm groß, hat eine schlanke 
Statur und dunkle Augen. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer 
blauen Jeans bekleidet. Auch er trug eine helle Maske.

Die Person an der Eingangstür trug eine weiße Hose, einen schwarzen 
Kapuzenpullover und eine graue Mütze. Zudem war er ebenfalls mit 
einer hellen Maske maskiert.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern 
machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

