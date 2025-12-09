Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle

Wuppertal (ots)

Am Montagabend (08.12.2025, gegen 21:45 Uhr) raubten drei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle an der Straße Einern aus. Nach Betreten der Tankstelle bedrohte nach bisherigen Ermittlungen einer der Männer die 21-jährige Kassiererin mit einem Messer und forderte sie auf die Kasse zu öffnen. Anschließend wurde sie angewiesen das Geld in einem von dem zweiten Täter geführten Plastikbeutel zu legen. Während der Tatausführung stand der dritte Tatverdächtige an der Eingangstür Schmiere. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter zunächst in Richtung Gennebrecker Straße und danach in unbekannte Richtung. Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden: Der Täter mit dem Messer ist circa 163 cm groß, hat eine schlanke Statur und dunkle Augen. Zur Tatzeit trug er einen roten Kapuzenpullover, schwarze Hose und schwarze Schuhe und trug eine helle Maske (vermutlich eine OP-Maske). Der zweite Täter ist ebenfalls circa 163 cm groß, hat eine schlanke Statur und dunkle Augen. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Auch er trug eine helle Maske. Die Person an der Eingangstür trug eine weiße Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Mütze. Zudem war er ebenfalls mit einer hellen Maske maskiert. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell