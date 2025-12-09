Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

Wuppertal (ots)

Gestern (08.12.2025, 18:00 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Elberfeld. Aus noch unbekannten Gründen geriet er in Höhe der Einmündung Vogelsaue in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Opel Corsa eines 34-Jährigen frontal zusammen. Im Zuge des Unfallgeschehens wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Ford Torneo ebenfalls beschädigt. Die beiden Autofahrer, sowie ein 21-jähriger Beifahrer im VW Golf erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte den 34-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden.

