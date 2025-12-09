PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

Wuppertal (ots)

Gestern (08.12.2025, 18:00 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem schweren
Verkehrsunfall.

Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf der 
Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Elberfeld. Aus noch unbekannten 
Gründen geriet er in Höhe der Einmündung Vogelsaue in den 
Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Opel Corsa eines 34-Jährigen 
frontal zusammen. Im Zuge des Unfallgeschehens wurde ein am 
Fahrbahnrand geparkter Ford Torneo ebenfalls beschädigt.

Die beiden Autofahrer, sowie ein 21-jähriger Beifahrer im VW Golf 
erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die 
Verletzten und brachte den 34-Jährigen zur ambulanten Behandlung in 
ein Krankenhaus.

Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten 
abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 10:05

    POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub auf Tankstelle

    Wuppertal (ots) - Am Montagabend (08.12.2025, gegen 21:45 Uhr) raubten drei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle an der Straße Einern aus. Nach Betreten der Tankstelle bedrohte nach bisherigen Ermittlungen einer der Männer die 21-jährige Kassiererin mit einem Messer und forderte sie auf die Kasse zu öffnen. Anschließend wurde sie angewiesen das Geld in einem von dem zweiten Täter geführten Plastikbeutel zu ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:22

    POL-W: SG Raub auf der Jasperstraße - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 07.12.2025, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Jasperstraße zu einem Raubdelikt. Zwei junge Männer (19 und 20) gingen die Jasperstraße in Richtung Fuhrstraße, als ihnen ein unbekannter Mann entgegen kam. Er sprach die beiden Männer an und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Als sich die beiden zunächst weigerten, schlug der Unbekannte die jungen Männer jeweils einmal mit der Hand ins ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:01

    POL-W: W Pkw brennt nach Verkehrsunfall komplett aus

    Wuppertal (ots) - Am Sonntagabend (07.12.2025, gegen 20:05 Uhr) kollidierten im Kreuzungsbereich der Alsenstraße und Spichernstraße in Elberfeld zwei Pkw miteinander. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Audi A3 auf der Spichernstraße in Richtung Tannenbergstraße. Als er in den Kreuzungsbereich zur Alsenstraße fuhr, kam es zu einem Zusammenprall mit dem Fiat Panda eines 41-Jährigen der in Richtung Gesundheitstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren