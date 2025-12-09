Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau beraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (05.12.2025, 20:00 Uhr) kam es in Barmen zu einem Raub auf eine Frau. Die 61-Jährige war auf der Rittershauser Brücke zu Fuß unterwegs. Dort sprachen sie drei bislang unbekannte Männer an. Zwei hielten sie unvermittelt an den Armen fest, der Dritte drohte mit einem Messer und verlangte ihre Tasche. In der Folge flüchteten die Straftäter mit der Beute. Die Räuber sind zwischen 175 cm und 180 cm groß. Sie trugen schwarze Kapuzenpullover und schwarze Jogginghosen, einer von ihnen eine Kappe. Ein Weiterer hatte krause, dunkle Haare. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

