Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau beraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (05.12.2025, 20:00 Uhr) kam es in Barmen zu 
einem Raub auf eine Frau.

Die 61-Jährige war auf der Rittershauser Brücke zu Fuß unterwegs. 
Dort sprachen sie drei bislang unbekannte Männer an. Zwei hielten sie
unvermittelt an den Armen fest, der Dritte drohte mit einem Messer 
und verlangte ihre Tasche.

In der Folge flüchteten die Straftäter mit der Beute.

Die Räuber sind zwischen 175 cm und 180 cm groß. Sie trugen schwarze 
Kapuzenpullover und schwarze Jogginghosen, einer von ihnen eine 
Kappe. Ein Weiterer hatte krause, dunkle Haare.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

