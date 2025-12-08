PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Raub auf der Jasperstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 07.12.2025, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Jasperstraße zu einem 
Raubdelikt.

Zwei junge Männer (19 und 20) gingen die Jasperstraße in Richtung 
Fuhrstraße, als ihnen ein unbekannter Mann entgegen kam. Er sprach 
die beiden Männer an und forderte die Herausgabe von 
Wertgegenständen. Als sich die beiden zunächst weigerten, schlug der 
Unbekannte die jungen Männer jeweils einmal mit der Hand ins Gesicht.
Er erbeutete Bargeld und ein Mobiltelefon. 

Der Täter wird als circa 1,80m groß und von normaler Statur 
beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Daunenjacke und 
einer schwarzen Kappe bekleidet. Er flüchtete in Richtung 
Schelerstraße / Korkenziehertrasse.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

