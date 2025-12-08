Polizei Wuppertal

POL-W: SG Raub auf der Jasperstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 07.12.2025, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Jasperstraße zu einem Raubdelikt. Zwei junge Männer (19 und 20) gingen die Jasperstraße in Richtung Fuhrstraße, als ihnen ein unbekannter Mann entgegen kam. Er sprach die beiden Männer an und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Als sich die beiden zunächst weigerten, schlug der Unbekannte die jungen Männer jeweils einmal mit der Hand ins Gesicht. Er erbeutete Bargeld und ein Mobiltelefon. Der Täter wird als circa 1,80m groß und von normaler Statur beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Kappe bekleidet. Er flüchtete in Richtung Schelerstraße / Korkenziehertrasse. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell