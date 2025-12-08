PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw brennt nach Verkehrsunfall komplett aus

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend (07.12.2025, gegen 20:05 Uhr) kollidierten im 
Kreuzungsbereich der Alsenstraße und Spichernstraße in Elberfeld zwei
Pkw miteinander.

Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Audi A3 auf der Spichernstraße in 
Richtung Tannenbergstraße. Als er in den Kreuzungsbereich zur 
Alsenstraße fuhr, kam es zu einem Zusammenprall mit dem Fiat Panda 
eines 41-Jährigen der in Richtung Gesundheitstraße unterwegs war. 
Infolge der Kollision touchierte der Audi einen geparkten Opel Corsa,
fuhr anschließend gegen einen Stromkasten und fing Feuer. Der Pkw 
brannte vollständig aus. Durch den Brand wurden zudem ein Ford, eine 
Hauswand und ein Zigarettenautomat beschädigt.

Der 41-jährige Fiat-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere 
Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:31

    POL-W: SG Verkehrsunfall in Solingen - Hoher Sachschaden

    Wuppertal (ots) - Heute kam es in den frühen Morgenstunden (08.12.2025, 02:55 Uhr) zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Saab-Cabrio die Hasselstraße. Aus noch ungeklärter Ursache prallte er am Straßenrand mit elf geparkten Autos und einem Begrenzungspoller zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt bis zur Cronenberger Straße fort. Dort konnten ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:30

    POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub in Oberbarmen

    Wuppertal (ots) - Am Mittwochmorgen (03.12.2025, gegen 05:00 Uhr) kam es zu einem Raub in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Schwarzbach. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere unbekannte, männliche Täter zunächst Zugang zu einem Wohnhaus und anschließend in eine Wohnung. Dort trafen sie auf den 51-jährigen Geschädigten. Ihm wurde mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren