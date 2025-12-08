Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw brennt nach Verkehrsunfall komplett aus

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend (07.12.2025, gegen 20:05 Uhr) kollidierten im Kreuzungsbereich der Alsenstraße und Spichernstraße in Elberfeld zwei Pkw miteinander. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Audi A3 auf der Spichernstraße in Richtung Tannenbergstraße. Als er in den Kreuzungsbereich zur Alsenstraße fuhr, kam es zu einem Zusammenprall mit dem Fiat Panda eines 41-Jährigen der in Richtung Gesundheitstraße unterwegs war. Infolge der Kollision touchierte der Audi einen geparkten Opel Corsa, fuhr anschließend gegen einen Stromkasten und fing Feuer. Der Pkw brannte vollständig aus. Durch den Brand wurden zudem ein Ford, eine Hauswand und ein Zigarettenautomat beschädigt. Der 41-jährige Fiat-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell