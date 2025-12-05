PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal
POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Am Mittwochmorgen (03.12.2025, gegen 05:00 Uhr) kam es zu einem Raub 
in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße 
Schwarzbach.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere unbekannte, 
männliche Täter zunächst Zugang zu einem Wohnhaus und anschließend in
eine Wohnung. Dort trafen sie auf den 51-jährigen Geschädigten. Ihm 
wurde mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen. Dann 
fesselten ihn die Männer.

Nachdem die Wohnung durch die Täter komplett durchsucht wurde, 
flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit trugen die 
maskierten Männer dunkle Kleidung und schwarze Handschuhe.  Ob etwas 
entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Opfer erlitt bei
dem Angriff Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu den 
Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

