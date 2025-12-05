Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Am Mittwochmorgen (03.12.2025, gegen 05:00 Uhr) kam es zu einem Raub in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Schwarzbach. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere unbekannte, männliche Täter zunächst Zugang zu einem Wohnhaus und anschließend in eine Wohnung. Dort trafen sie auf den 51-jährigen Geschädigten. Ihm wurde mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen. Dann fesselten ihn die Männer. Nachdem die Wohnung durch die Täter komplett durchsucht wurde, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zur Tatzeit trugen die maskierten Männer dunkle Kleidung und schwarze Handschuhe. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Opfer erlitt bei dem Angriff Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

