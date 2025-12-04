Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall zwischen Motorrad und Fußgänger

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (03.12.2025, 16:55 Uhr) kam es in Remscheid zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Ein 20-jähriger Fahrer einer Yamaha war auf der Reinshagener Straße unweit der Wallburgstraße unterwegs. Als nach ersten Erkenntnissen ein 70-jähriger Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat.Es kam zum Zusammenstoß. Beide Männer kamen zu Fall und erlitten Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in ein Krankenhaus. An der Yamaha entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Für die Dauer der Aufnahme musste die Unfallörtlichkeit zeitweise gesperrt werden.

