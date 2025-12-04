PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall zwischen Motorrad und Fußgänger

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (03.12.2025, 16:55 Uhr) kam es in Remscheid zu 
einem Unfall mit zwei Verletzten.

Ein 20-jähriger Fahrer einer Yamaha war auf der Reinshagener Straße 
unweit der Wallburgstraße unterwegs. Als nach ersten Erkenntnissen 
ein 70-jähriger Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat.Es kam 
zum Zusammenstoß. Beide Männer kamen zu Fall und erlitten 
Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in ein 
Krankenhaus.

An der Yamaha entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

Für die Dauer der Aufnahme musste die Unfallörtlichkeit zeitweise 
gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

