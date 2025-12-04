PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf der Schwelmer Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 02.12.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Schwelmer Straße zu 
einem Raubdelikt.

Ein 16-jähriger Jugendlicher war mit einer Freundin im Bereich der 
Kreuzung Schwelmer Straße und der Straße In der Fleute zu Fuß 
unterwegs, als er von fünf Unbekannten zunächst angesprochen und dann
attackiert wurde. In der Folge entrissen die Täter dem 16-Jährigen 
seine Umhängetasche und entfernten sich in Richtung Langerfelder 
Markt.

Die Täter werden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Sie 
trugen zur Tatzeit hochgezogene Schals, um sich zu maskieren.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

