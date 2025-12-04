Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf der Schwelmer Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 02.12.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Schwelmer Straße zu einem Raubdelikt. Ein 16-jähriger Jugendlicher war mit einer Freundin im Bereich der Kreuzung Schwelmer Straße und der Straße In der Fleute zu Fuß unterwegs, als er von fünf Unbekannten zunächst angesprochen und dann attackiert wurde. In der Folge entrissen die Täter dem 16-Jährigen seine Umhängetasche und entfernten sich in Richtung Langerfelder Markt. Die Täter werden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Sie trugen zur Tatzeit hochgezogene Schals, um sich zu maskieren. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell