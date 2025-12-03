PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Polizeieinsatz wegen eines tätlichen Angriffs in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 02.12.2025, gegen 20:40 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus an 
der Rainer-Gruenter-Straße in Wuppertal im Rahmen einer psychischen 
Ausnahmesituation zu einem tätlichen Angriff einer 25-jährigen Frau 
auf ihren 32-jährigen Ehemann. Dieser wurde hierbei mit einem Messer 
verletzt. Seine Verletzungen mussten anschließend in einem 
Krankenhaus behandelt werden. Eine Lebensgefahr bestand zu keinem 
Zeitpunkt. 

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Weitere 
Informationen können zum aktuellen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Staatsanwalt Patrick Penders

Tel.: 0202-5748-208

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

