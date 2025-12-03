Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Polizeieinsatz wegen eines tätlichen Angriffs in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 02.12.2025, gegen 20:40 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus an der Rainer-Gruenter-Straße in Wuppertal im Rahmen einer psychischen Ausnahmesituation zu einem tätlichen Angriff einer 25-jährigen Frau auf ihren 32-jährigen Ehemann. Dieser wurde hierbei mit einem Messer verletzt. Seine Verletzungen mussten anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Weitere Informationen können zum aktuellen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

