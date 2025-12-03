Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Vohwinkel - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 01.12.2025, gegen 21:35 Uhr, kam es auf der Gräfrather Straße zu einer Unfallflucht. Ein 53-jähriger Mann fuhr mit dem Fahrrad die Gräfrather Straße in Richtung Solingen, als ein weißer Mercedes Vito aus der Straße Höhe nach rechts auf die Gräfrather Straße abbog. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Pkw-Fahrer dabei die Vorfahrt des Radfahrers, der bei der darauffolgenden Karambolage und dem Sturzgeschehen leicht verletzt wurde. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich danach mit seinem Fahrzeug in Richtung Solingen, ohne sich um den 53-Jährigen zu kümmern. Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

