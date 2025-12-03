PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Vohwinkel - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 01.12.2025, gegen 21:35 Uhr, kam es auf der Gräfrather Straße zu 
einer Unfallflucht.

Ein 53-jähriger Mann fuhr mit dem Fahrrad die Gräfrather Straße in 
Richtung Solingen, als ein weißer Mercedes Vito aus der Straße Höhe 
nach rechts auf die Gräfrather Straße abbog. Nach bisherigen 
Erkenntnissen missachtete der Pkw-Fahrer dabei die Vorfahrt des 
Radfahrers, der bei der darauffolgenden Karambolage und dem 
Sturzgeschehen leicht verletzt wurde. 

Der Mercedes-Fahrer entfernte sich danach mit seinem Fahrzeug in 
Richtung Solingen, ohne sich um den 53-Jährigen zu kümmern.

Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer zur ambulanten Behandlung 
in ein Krankenhaus.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0202 / 284 0 bei 
der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

