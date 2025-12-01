PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallflucht an der Hastener Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 28.11.2025, gegen 07:45 Uhr, kam es an der Hastener Straße zu 
einer Unfallflucht.

Eine 66-jährige Frau passierte auf dem Gehweg im Bereich der Ibrucher
Straße die Einfahrt eines Supermarktes, als sie von einem bislang 
Unbekannten in einem Pkw angefahren wurde, der aus der Einfahrt auf 
die Hastener Straße abbiegen wollte. Dabei wurde sie leicht verletzt 
und später vor Ort von Rettungskräften behandelt.

Der Pkw fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Der Wagen wird
als weiß beschrieben. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

