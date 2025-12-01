Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallflucht an der Hastener Straße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 28.11.2025, gegen 07:45 Uhr, kam es an der Hastener Straße zu einer Unfallflucht. Eine 66-jährige Frau passierte auf dem Gehweg im Bereich der Ibrucher Straße die Einfahrt eines Supermarktes, als sie von einem bislang Unbekannten in einem Pkw angefahren wurde, der aus der Einfahrt auf die Hastener Straße abbiegen wollte. Dabei wurde sie leicht verletzt und später vor Ort von Rettungskräften behandelt. Der Pkw fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Der Wagen wird als weiß beschrieben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

