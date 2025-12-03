PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Senioren um ihr Erspartes betrogen - Polizei warnt vor verschiedenen "Maschen"

Wuppertal (ots)

Zwei Fälle von Trickbetrugsdelikten verzeichnete die Polizei im 
Bergischen Städtedreieck in den vergangenen zwei Tagen 
(01./02.12.2025).

In Wuppertal riefen Unbekannte am Montag, den 01.12.25 mehrfach bei 
einem Ehepaar (85 und 88 Jahre) im Stadtteil Lichtscheid an und gaben
sich als Beamte der Kriminalpolizei aus. Unter der Legende das 
Ehepaar vor Betrügern, welche ihr Unwesen in der Nachbarschaft 
trieben, schützen und Wertgegenstände sicher in Verwahrung nehmen zu 
wollen, überzeugten sie die Senioren, Wertgegenstände und Bargeld an 
einen "Abholer" auszuhändigen, indem sie es vor ihrer Wohnanschrift 
ablegen sollten.

Der Abholer war nach Angaben der Betroffenen etwa 30 bis 40 Jahre alt
und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Er hatte einen schwarzen Bart 
und trug eine schwarze Mütze, eine dunkle Jeans und dunkle 
Oberbekleidung.   

Ein weiterer ähnlich gelagerter Vorfall ereignete sich am 02.12.2025 
in Solingen-Höhscheid. Auch hier riefen Unbekannte bei einem 
85-jährigen Senioren an und überredeten ihn mehrere Goldmünzen an 
einen unbekannten Täter auszuhändigen. Die Masche bestand in diesem 
Fall darin, die Erkrankung seiner vermeintlichen Tochter 
vorzutäuschen und für lebensnotwendige Arzneimittel Wertgegenstände 
einzufordern.

Der Geldabholer in diesem Fall war männlich, circa 1,60 bis 1,65 
Meter groß und trug einen dunklen Anorak mit Kapuze.

Beide Fälle machen die Wichtigkeit und Aktualität der 
Präventionsmaßnahmen zu diesen Delikten mehr als deutlich. 

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern:

Präventionskampagne - "Gut aufgelegt! Trickbetrug kann jeden 
treffen." 
(Zu erreichen unter folgendem Link: https://h7.cl/1fisS) 

-	Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
klingt.
-	Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
unter der 110 an!
-	Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert 
werden.
-	Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.
-	Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse.
-	Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
Betrüger!
-	Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
entgegen. Erst recht nicht als Kaution.   
-	Die Behandlung eines Unfallopfers ist niemals von einer vorherigen 
Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

