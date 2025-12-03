PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Diebstahl aus Kfz in Schellenbeck - Tatverdächtige vor Ort

Wuppertal (ots)

Am 03.12.2025, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es im Bereich 
Schellenbeck zu mehreren Autoaufbrüchen.

In der Straße Mählersbeck, der Gennebrecker Straße und der 
Agnes-Miegel-Straße fielen Zeugen Aufbrüche an Fahrzeugen auf. Sie 
verständigten die Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten 
konnten im Nahbereich insgesamt fünf Tatverdächtige antreffen, die 
für die Beschädigungen an insgesamt acht Pkw (2x Mercedes, Audi, 
Dacia, Toyota, VW, Smart und Hyundai) verantwortlich sein sollen. Bei
ihnen wurde mögliches Diebesgut aufgefunden.

Die Verdächtigen sind allesamt männlich (15, 16, 17, 18 und 21).

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0202 / 284 0 bei 
der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

