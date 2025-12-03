POL-W: W Diebstahl aus Kfz in Schellenbeck - Tatverdächtige vor Ort
Wuppertal (ots)
Am 03.12.2025, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, kam es im Bereich Schellenbeck zu mehreren Autoaufbrüchen. In der Straße Mählersbeck, der Gennebrecker Straße und der Agnes-Miegel-Straße fielen Zeugen Aufbrüche an Fahrzeugen auf. Sie verständigten die Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten im Nahbereich insgesamt fünf Tatverdächtige antreffen, die für die Beschädigungen an insgesamt acht Pkw (2x Mercedes, Audi, Dacia, Toyota, VW, Smart und Hyundai) verantwortlich sein sollen. Bei ihnen wurde mögliches Diebesgut aufgefunden. Die Verdächtigen sind allesamt männlich (15, 16, 17, 18 und 21). Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.
