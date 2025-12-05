Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerstverletzte Fußgängerin in Ronsdorf - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (04.12.2025, 18:30 Uhr) erlitt eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die 69-Jährige die Straße Jägerhaus an einer Fußgängerampel. Dort erfasste sie der VW Tiguan eines 78-Jährigen, der auf der Straße Jägerhaus in Richtung Remscheid fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Für die Dauer der Aufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden. Ersten Ermittlungen zur Folge könnte der VW-Fahrer bei für ihn Rotlicht zeigender Ampel gefahren sein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

