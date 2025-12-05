PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerstverletzte Fußgängerin in Ronsdorf - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (04.12.2025, 18:30 Uhr) erlitt eine Fußgängerin bei einem 
Verkehrsunfall schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die 69-Jährige die Straße 
Jägerhaus an einer Fußgängerampel. Dort erfasste sie der VW Tiguan 
eines 78-Jährigen, der auf der Straße Jägerhaus in Richtung Remscheid
fuhr.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte sie zur intensivmedizinischen Versorgung 
in ein Krankenhaus.

Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Für die Dauer der Aufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden.

Ersten Ermittlungen zur Folge könnte der VW-Fahrer bei für ihn 
Rotlicht zeigender Ampel gefahren sein.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

