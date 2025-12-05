PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Durchsuchungen und Vollstreckung eines Haftbefehls in Wuppertal und Schwelm

Wuppertal (ots)

Die Polizei Wuppertal führte am 03.12.2025, ab 06:00 Uhr, 
Durchsuchungen in insgesamt 15 Objekten (Wohnungen, eine Werkstatt, 
eine Gartenlaube, Pkw) in Wuppertal und Schwelm durch. Zudem wurde 
ein Haftbefehl gegen einen 37-jährigen Deutschen vollstreckt. Alle 
Beschlüsse wurden durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal beim 
zuständigen Amtsgericht erwirkt. 

Im Rahmen des Verfahrens wegen unerlaubten Handels mit 
Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wird neben dem 37-Jährigen 
noch eine 61-jährige Deutsche als Beschuldigte geführt. Vier weitere 
Deutsche (33, 37, zweimal 40), ein Deutsch-Marokkaner (28) sowie ein 
Serbe (50) werden als Abnehmer in weiteren Verfahren bearbeitet. 
Gegen den 37-Jährigen besteht unter anderen der Verdacht, insgesamt 
an einem von Brasilien aus organisiertem Handel von mehr als 100 Kg 
Kokain beteiligt gewesen zu sein.

Bei den Durchsuchungen wurden circa zwei Kilogramm Betäubungsmittel 
(Marihuana, Cannabisharz und Kokain), zwei Pkw (Porsche und Mercedes)
und drei PTB Waffen sichergestellt. Zudem stellten die Beamten im 
Rahmen von Finanzermittlungen Bargeld, eine Luxusuhr, ein Gemälde und
Silber sicher.

Im Falle einer Verurteilung erwartet den 37-Jährigen eine Haftstrafe 
von einem bis zu 15 Jahren.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

