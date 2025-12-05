Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Durchsuchungen und Vollstreckung eines Haftbefehls in Wuppertal und Schwelm

Wuppertal (ots)

Die Polizei Wuppertal führte am 03.12.2025, ab 06:00 Uhr, Durchsuchungen in insgesamt 15 Objekten (Wohnungen, eine Werkstatt, eine Gartenlaube, Pkw) in Wuppertal und Schwelm durch. Zudem wurde ein Haftbefehl gegen einen 37-jährigen Deutschen vollstreckt. Alle Beschlüsse wurden durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal beim zuständigen Amtsgericht erwirkt. Im Rahmen des Verfahrens wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wird neben dem 37-Jährigen noch eine 61-jährige Deutsche als Beschuldigte geführt. Vier weitere Deutsche (33, 37, zweimal 40), ein Deutsch-Marokkaner (28) sowie ein Serbe (50) werden als Abnehmer in weiteren Verfahren bearbeitet. Gegen den 37-Jährigen besteht unter anderen der Verdacht, insgesamt an einem von Brasilien aus organisiertem Handel von mehr als 100 Kg Kokain beteiligt gewesen zu sein. Bei den Durchsuchungen wurden circa zwei Kilogramm Betäubungsmittel (Marihuana, Cannabisharz und Kokain), zwei Pkw (Porsche und Mercedes) und drei PTB Waffen sichergestellt. Zudem stellten die Beamten im Rahmen von Finanzermittlungen Bargeld, eine Luxusuhr, ein Gemälde und Silber sicher. Im Falle einer Verurteilung erwartet den 37-Jährigen eine Haftstrafe von einem bis zu 15 Jahren.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell