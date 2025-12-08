PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall in Solingen - Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Heute kam es in den frühen Morgenstunden (08.12.2025, 02:55 Uhr) zu 
einem Unfall mit hohem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-Jähriger mit seinem 
Saab-Cabrio die Hasselstraße. Aus noch ungeklärter Ursache prallte er
am Straßenrand mit elf geparkten Autos und einem Begrenzungspoller 
zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt bis zur Cronenberger 
Straße fort. Dort konnten Polizeibeamte den Fahrer in seinem 
stehenden Fahrzeug antreffen. 

Ursächlich könnten gesundheitliche Probleme des 81-Jährigen gewesen 
sein.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Der Sachschaden beträgt circa 75.000 Euro. 

Ob es zu weiteren Schäden kam, ist Gegenstand der Ermittlungen des 
Verkehrskommissariats.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

