POL-W: SG Verkehrsunfall in Solingen - Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Heute kam es in den frühen Morgenstunden (08.12.2025, 02:55 Uhr) zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Saab-Cabrio die Hasselstraße. Aus noch ungeklärter Ursache prallte er am Straßenrand mit elf geparkten Autos und einem Begrenzungspoller zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt bis zur Cronenberger Straße fort. Dort konnten Polizeibeamte den Fahrer in seinem stehenden Fahrzeug antreffen. Ursächlich könnten gesundheitliche Probleme des 81-Jährigen gewesen sein. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Der Sachschaden beträgt circa 75.000 Euro. Ob es zu weiteren Schäden kam, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

