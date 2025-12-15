PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von E-Roller, Unfall mit Kind

Aalen (ots)

Murrhardt: E-Roller gestohlen

Unbekannte Diebe haben am Montag, zwischen 07:50 Uhr und 12:10 Uhr einen E-Roller der Marke "Segway" gestohlen. Das Elektrokleinstfahrzeug war in der Nägelestraße in der Nähe der Schule abgestellt. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 099 LJB angebracht. Er hatte einen Wert von etwa 700 Euro. Der Polizeiposten Murrhardt nimmt dazu Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07192 5313 entgegen.

Aspach: Kind angefahren

Am Montagmorgen, gegen 07:50 Uhr überquerte ein 10-jähriger Junge ordnungsgemäß die Oberstenfelder Straße. Ein 28-jähriger VW-Fahrer übersah den 10-Jährigen. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Junge leicht verletzte. Der VW-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, stellte sich jedoch später beim Polizeirevier Backnang. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

  • 15.12.2025 – 13:58

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Schrozberg: Verkehrsunfall Am Montagvormittag gegen 08:45 Uhr befuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer die Krailshausener Straße und wollte nach links in die Blaufeldener Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorrangigen 42-jährigen Lkw-Fahrer, welcher nach rechts ebenfalls in die Blaufeldener Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:14

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Unfallfluchten - Widerstände - Sonstiges

    Aalen (ots) - Aalen: Weihnachtsmarktbesucher randaliert Am Sonntag gegen 18:25 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass auf dem Weihnachtsmarkt in der Spitalstraße ein betrunkener Mann herumschreien und Passanten anpöbeln würde. Gegenüber den einschreitenden Beamten verhielt sich der 54-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte diese. Einem ...

    mehr
