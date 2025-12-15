Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von E-Roller, Unfall mit Kind

Aalen (ots)

Murrhardt: E-Roller gestohlen

Unbekannte Diebe haben am Montag, zwischen 07:50 Uhr und 12:10 Uhr einen E-Roller der Marke "Segway" gestohlen. Das Elektrokleinstfahrzeug war in der Nägelestraße in der Nähe der Schule abgestellt. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 099 LJB angebracht. Er hatte einen Wert von etwa 700 Euro. Der Polizeiposten Murrhardt nimmt dazu Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07192 5313 entgegen.

Aspach: Kind angefahren

Am Montagmorgen, gegen 07:50 Uhr überquerte ein 10-jähriger Junge ordnungsgemäß die Oberstenfelder Straße. Ein 28-jähriger VW-Fahrer übersah den 10-Jährigen. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Junge leicht verletzte. Der VW-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, stellte sich jedoch später beim Polizeirevier Backnang. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell