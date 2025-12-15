PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schrozberg: Verkehrsunfall

Am Montagvormittag gegen 08:45 Uhr befuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer die Krailshausener Straße und wollte nach links in die Blaufeldener Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorrangigen 42-jährigen Lkw-Fahrer, welcher nach rechts ebenfalls in die Blaufeldener Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

