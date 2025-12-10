Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Elsten/Cappeln/Warnstedt - Unbekannte beschädigen Verkehrsschilder und Leitpfosten

Am Samstag, 06. Dezember 2025 teilte die Straßenmeisterei mit, dass in den Ortschaften Elsten, Cappeln und Warnstedt diverse Verkehrszeichen, Leitpfosten und Stromkästen mit grüner Farbe besprüht worden seien. Zudem seien verschiedene grüne Sticker auf die Schilder geklebt worden, einige Verkehrsschilder seien dadurch nicht mehr lesbar gewesen. Hierdurch wurden vor allem die Verkehrsschilder erheblich beschädigt, so dass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sei. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl mehrerer Geldkassetten

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Freitag, 05. Dezember 2025 14:00 Uhr bis Montag, 08. Dezember 2025 09:45 Uhr in das Büro einer Firma im Bührener Ring und entwendeten zwei Geldkassetten. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Diebstahl aus Scheune

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Montag, 08. Dezember 2025 23:00 Uhr bis Dienstag, 09. Dezember 09:00 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Mittelweg, OT Hoheging, verschafften sich Zugang zu einer Scheune und entwendeten mehrere Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Im selben Zeitraum begaben sich Täter in eine weitere Scheune in der Nachbarschaft und entwendeten auch hier diverse Werkezuge. Auch hier ist die Schadenssumme noch nicht bekannt. In der Zeit zwischen Montag, 08. Dezember 2025 19:00 Uhr bis Dienstag, 09. Dezember 08:30 Uhr verschafften sich Täter Zugang zu einer weiteren angrenzenden Scheune. Hier wurde augenscheinlich nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 08. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 13:55 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Renault Duster in grau. Der Pkw war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Hauptstraße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 09. Dezember 2025 gegen 22:20 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Kellerhöher Straße in Richtung B 213. Hierbei geriet der Pkw des 34-Jährigen ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er erlitt leichte Verletzungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von rund 10.000,00 Euro.

