Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 05. Dezember 2025 12:30 Uhr bis Sonntag, 07. Dezember 2025 09:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford Puma in blau, welcher auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Emsteker Straße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Berauscht und ohne Versicherung im Straßenverkehr unterwegs

Am Dienstag, den 09.12.2025, wurde ein 33-jähriger PKW-Führer aus Lastrup in der Osterstraße in Cloppenburg gegen 00:20 Uhr kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der geführte PKW über keinen Versicherungsschutz verfügt. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf eine Beeinflussung durch THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen entstempelt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Garrel - Auffahrunfall auf Bundesstraße / Zeugen gesucht

Am Montag, den 08.12.2025, befuhr eine 65-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe die Bundesstraße 72, als vor ihr plötzlich ein unbekannter PKW stark abbremste und in die Kampstraße nach links abbog. Die Friesoytherin bremste ebenfalls stark ab. Dies übersah ein nachfolgender 39-jähriger PKW-Führer aus Quakenbrück und fuhr auf das Fahrzeug der Friesoytherin auf. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8000,- EUR. Der abbiegende PKW mit CLP-Kennzeichen entfernte sich vermutlich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

