Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 07. Dezember 2025 gegen 18:30 Uhr erschien ein 40-jähriger Mann aus Damme auf der Dienststelle der Polizei Damme um seinen, nach einer Trunkenheitsfahrt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6173988) sichergestellten Fahrzeugschlüssel abzuholen. Dem 40-Jährigen war zuvor die Weiterfahrt untersagt worden, sein Führerschein wurde sichergestellt. Dennoch fuhr er mit einem Pkw zur Dienststelle. Neben dem bereits eingeleiteten Verfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde nun ein weiteres Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 07. Dezember 2025 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw den Visbeker Damm in Richtung Vechta. Hierbei kam der Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und blieb in einem angrenzenden Graben stehen. Ein entgegenkommender 19-jähriger aus Wildeshausen konnte noch rechtzeitig ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Der 43-Jährige Unfallverursacher und sein 44-jähriger Beifahrer entfernten sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle, konnten jedoch an der Wohnanschrift angetroffen werden. Beide waren leichtverletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,48 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

