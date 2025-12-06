PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Heckenbrand und Vollsperrung an der B 108

Waren (Müritz) (ots)

Am 06.12.2025 kam es gegen 13:55 Uhr an der B 108 in Höhe der Ortslage Baumgarten zum Brand einer Reisighecke, ausgelöst durch das Hinzuschütten von noch nicht ausreichend abgekühlter Kaminasche.

Die Hecke selbst befindet sich auf einem Privatgrundstück in einem Abstand von ca. 5 Metern zur Bundesstraße.

Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr aus Vielist/Grabowhöfe war mit 3 Fahrzeugen und 10 Kameraden vor Ort. Durch den Einsatz wurde ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert, so dass letztlich kein weiterer Sachschaden entstand, die Brandstelle hatte nach Ablöschung eine Größe von ca. 2x2 Metern.

Für die Umsetzung der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 108 für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 15:40

    POL-NB: Vier Schwerletzte nach Vorfahrtsfehler auf der L 35 bei Dargelin

    PHR Greifswald (ots) - Am Samstag, dem 06.12.2025, kam es gegen 11:15 Uhr auf der L 35 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 73-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Citroën von der Teichstraße in Dargelin nach rechts auf die L 35 ab. Dabei missachtete er den vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 22:42

    POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden unter Alkoholeinfluß

    Ummanz (Rügen) (ots) - Am 05.12.2025 um 16:50 Uhr befuhr ein 70-jähriger deutscher Mann von der Insel Rügen mit seinem PKW Citroen die Ortschaft Groß Kubitz aus Richtung Ummanz kommend. Aufgrund von Alkoholgenuss kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW VW, welcher dadurch gegen einen Straßenbaum ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:46

    POL-NB: Mann soll Kinder angesprochen haben - Polizei sucht weitere Zeugen

    Stralsund (ots) - Am Donnerstag (04.12.2025) wurde die Polizei in Stralsund über ein verdächtiges Ansprechen zweier Kinder informiert. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Mann beide Kinder im Stadtteil Knieper, gegen 13:00 Uhr vermutlich mit der Absicht körperlichen Kontakt herzustellen, angesprochen. Die beiden Mädchen, sollen mit dem Mann ins Gespräch gekommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren