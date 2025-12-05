PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden unter Alkoholeinfluß

Ummanz (Rügen) (ots)

Am 05.12.2025 um 16:50 Uhr befuhr ein 70-jähriger deutscher Mann von der Insel Rügen mit seinem PKW Citroen die Ortschaft Groß Kubitz aus Richtung Ummanz kommend. Aufgrund von Alkoholgenuss kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW VW, welcher dadurch gegen einen Straßenbaum gestoßen wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 17.500 EUR geschätzt.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte behandelt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 2,62 Promille an, es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

