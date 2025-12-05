PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte Täter brechen mehrere Fahrzeuge in Eggesin auf

Eggesin (ots)

Am Morgen des 05.12.2025 wurden der Polizei mehrere aufgebrochene Fahrzeuge im Stadtgebiet Eggesin gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen haben unbekannte Täter in der Nacht vom 04.12.2025 zum 05.12.2025 bei allen Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und anschließend Wertgegenstände aus den Innenräumen entwendet.

In der Adolf-Bytzeck-Straße in Eggesin wurden ein Pkw und ein Transporter aufgebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem Werkzeug und eine Musikbox. Ein weiterer Pkw wurde in der Seestraße beschädigt. Auch dort zerstörten die Täter eine Scheibe und stahlen anschließend einen Laptop aus dem Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Wer in der Nacht vom 04.12.2025 zum 05.12.2025 Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 82-224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zudem prüft die Kriminalpolizei Zusammenhänge zu Pkw-Aufbrüchen in Pasewalk in der Nacht vom 01.12.2025 zum 02.12.2025. Die entsprechende Meldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6171695

Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
