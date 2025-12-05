Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eine Person bei Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen leicht verletzt

Greifswald (ots)

Am 04.12.2025, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L26 zwischen Greifswald und Lubmin auf Höhe der Ortschaft Kemnitz zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog ein Pkw aus Richtung Lubmin kommend von der L26 auf das Gelände der örtlichen Milchtankstelle ab. Der dahinterfahrende 46-jährige Fahrer eines Opel bemerkte das Bremsen des vorausfahrenden Fahrzeugs rechtzeitig und konnte anhalten. Auch der 41-jährigen Fahrerin eines nachfolgenden Skoda gelang dies. Die 71-jährige Fahrerin eines Dacia hingegen erkannte zu spät, dass die beiden Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt abgebremst hatten, fuhr auf den Skoda auf und schob diesen auf den davor fahrenden Opel.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Skoda leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden; der Dacia der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Die L26 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei für etwa eine Stunde voll- und für weitere 30 Minuten halbseitig gesperrt.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell