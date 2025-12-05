Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Verkehrsunfall in der Greifswalder Chaussee führt zur Vollsperrung

Stralsund (ots)

Am heutigen Freitag (5. Dezember 2025) kam es nach bisher vorliegenden Erkenntnissen gegen 07:30 Uhr auf der Greifswalder Chaussee, Höhe der Brauerei, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Zweirad.

Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass alle drei beteiligten Fahrzeugführer verletzt wurden. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht gesichert vor.

Aufgrund des Unfallgeschehens ist die Greifswalder Chaussee im genannten Bereich vermutlich für eine Stunde voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell