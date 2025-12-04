PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl

Neubrandenburg (ots)

Der Polizei in Neubrandenburg wurde am heutigen Tag, 04. Dezember 2025, gegen 13:20 Uhr ein räuberischer Diebstahl in einem Discounter gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger Waren im Wert von circa 20 Euro in einem Geschäft in der Demminer Straße. Als ihn der dortige Ladendetektiv, gemeinsam mit dem Filialleiter, mit der Straftat konfrontierte, zog der Täter ein Messer und bedrohte die beiden Deutschen im Alter von 32 und 35 Jahren. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Ware aus dem Geschäft.

Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: - Männlich - Circa 25 - 30 Jahre alt - Ungefähr 1,80m groß - Schlank - Kurze, blonde Haare - Bekleidet mit einem grauen Nike-Pullover, einer blauen Jogginghose und grau-schwarzen Schuhen der Marke "Nike" (pinkes "Nike" Zeichen) - Schwarzer Rucksack

Wer Hinweise hat, wird gebeten sich unter der 0395 5582 5224 an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg, unter www.polizei.mvnet.de an die Internetwache der Landespolizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

