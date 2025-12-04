Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hunderte Zigarettenschachteln aus Automat im Einkaufsmarkt gestohlen

Demmin (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Drönnewitzer Straße in Demmin haben gestern Nachmittag Tatverdächtige mehrere hundert Schachteln Zigaretten aus einem Automaten gestohlen. Das Besondere dabei: Der Automat wurde nicht aufgebrochen. Mutmaßlich wurde eine Art Universalschlüssel genutzt.

Anzeigen aus der Region zu ähnlichen Vorgehen gibt es bisher nicht. Die Polizei schließt nicht aus, dass Zigarettendiebstähle mit einer solchen Methode erneut in der Region versucht werden könnten. Einkaufsmärkte, die mit den digitalen Zigarettenausgabeautomaten ausgestattet sind, sollten die Automaten und sämtliches Zubehör auf Einbruch- und Diebstahlschutz prüfen und verdächtige Aktivitäten umgehend der Polizei unter 110 melden.

Der Stehlschaden beträgt etwa 4000 Euro.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Demmin dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell