Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte beschädigen E-Ladesäulen

Stralsund (ots)

Der Polizei wurde am heutigen Donnerstag (04. Dezember 2025) der Diebstahl von Kabeln an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge gemeldet.

Gegen 02:20 Uhr schnitten bislang unbekannte Täter acht Ladekabel von Ladesäulen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters (Am Langendorfer Berg in Lüssow) ab. Es entstand ein Schaden von etwa 32.000 Euro. Am Tatort wurde zudem ein Graffiti mit einer polizeifeindlichen Buchstabenfolge angebracht.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Kabeldiebstählen machen können, sich bei der Polizei in Stralsund unter Telefon 03831 28900, über die Onlinewache (www.polizei.mvnet.de) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
