Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Nachmeldung: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Insel Rügen
Garz (ots)
Wie bereits am Dienstag, dem 18. November 2025, durch das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtet wurde (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6161383), ereignete sich am 18. November 2025 gegen 18:00 Uhr auf der Insel Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Deutscher mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Der Mann ist am 03. Dezember 2025 im Krankenhaus verstorben.
