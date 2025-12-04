PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Insel Rügen

Garz (ots)

Wie bereits am Dienstag, dem 18. November 2025, durch das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtet wurde (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6161383), ereignete sich am 18. November 2025 gegen 18:00 Uhr auf der Insel Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Deutscher mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Mann ist am 03. Dezember 2025 im Krankenhaus verstorben.

