Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots)

Am 18.11.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 30 kurz vor
Zudar zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand befuhr der 76-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW
Ford die L30 und kam beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts 
von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und ein 
Verkehrszeichen, und kollidierte in der weiteren Folge frontal mit 
einem Straßenbaum. Der Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, 
jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem 
Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Der Pkw 
war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen 
geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

