Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mögliches Missverständnis endet im Widerstand

Neustrelitz (ots)

Sonntag in den frühen Morgenstunden fielen einer Polizeistreife in der Lessingstraße in Neustrelitz mehrere Leute am Straßenrand auf, von denen einer anscheinend gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Die Polizisten hielten, fragten, ob Hilfe benötigt würde und bekamen mit, dass der sitzende Mann stark betrunken war.

Zwei weitere Polizisten, die in der Gegend gerade Streife fuhren, hielten, um zu prüfen, ob die Kollegen unterstützt werden müssen. In dem Moment kam ein energisch und angetrunken wirkender Mann zügig und direkt auf die Situation und die Beamten zu. Er war sofort aggressiv, fragte, was die Polizei von dem auf dem Bürgersteig sitzenden Mann wolle. Er beleidigte die Polizisten massiv.

Wie sich erst später auf dem Revier herausstellte, kennen sich beide Männer. Der Störer schien Hilfeleistung von einer polizeilichen Maßnahme nicht unterscheiden zu wollen und verweigerte, seine Personalien anzugeben.

Die Beamten versuchten, die Situation zu beruhigen und erklärten den Grund, warum sie dort standen. An seinem Verhalten änderte sich trotzdem nichts.

Inzwischen war eine Begleitung des alkoholisierten Mannes mit dem Auto gekommen, um ihn nach Hause zu fahren. Der aggressive Störer wollte dort ebenfalls einsteigen. Da er die Beamten zuvor massiv beleidigt hatte und bis dahin nicht klar war, welche Verbindung er zu dem betrunkenen Mann hat, forderten ihn die Polizisten mehrfach auf, nicht in den Wagen zu steigen. Am Ende musste der weiter aggressive Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dadurch hatte er leichte Schürfwunden. Er kam für die weiteren Maßnahmen mit aufs Revier. Einen Alkoholtest verweigerte er. Nach Ende der Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

Die Beamten blieben alle unverletzt.

Gegen den - nun bekannten - 37-jährigen Störer wird wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell