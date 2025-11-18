PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Nebengebäude einer Klinik - keine Personen geschädigt

Garz (Rügen) (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (18.11.2025) wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen gegen 07:15 Uhr über einen Brand in einem Nebengebäude einer Klinik in der Putbusser Straße in Garz informiert.

Nach ersten Erkenntnissen kam es in einem Küchenbereich des Gebäudes zu einem Brand. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Eine akute Gefahr für Personen bestand beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht, da sich keine Menschen mehr im Gebäude befanden.

Die Polizei geht derzeit von einem möglichen technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 08:25

    POL-NB: Alkoholisierter Radfahrer bespuckt und beleidigt zwei Männer

    Grimmen (Vorpommern-Rügen) (ots) - Am späten Dienstagabend (17.11.2025) gegen 22:00 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei ein ungewöhnlicher Vorfall in Grimmen gemeldet. Ein Anrufer teilte mit, dass er von einem augenscheinlich stark alkoholisierten Fahrradfahrer bespuckt und beleidigt worden sei. Zur Klärung des Sachverhalts begaben sich umgehend Beamte des ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:32

    POL-NB: Frau beraubt - Zeugen gesucht

    Neubrandenburg (ots) - Heute Vormittag gegen 10.20 Uhr ist eine 73-Jährige auf dem Rückweg vom Einkauf beraubt worden. Sie war in der Adlerstraße unterwegs, als plötzlich jemand von hinten an ihrer Handtasche riss. Sie versuchte vergeblich, die Tasche festzuhalten. Der Täter oder die Täterin flüchtete in Richtung Netto-Markt in der Demminer Straße. In der Tasche waren Bargeld und persönliche Gegenstände der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren