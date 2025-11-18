Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Nebengebäude einer Klinik - keine Personen geschädigt

Garz (Rügen) (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (18.11.2025) wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen gegen 07:15 Uhr über einen Brand in einem Nebengebäude einer Klinik in der Putbusser Straße in Garz informiert.

Nach ersten Erkenntnissen kam es in einem Küchenbereich des Gebäudes zu einem Brand. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Eine akute Gefahr für Personen bestand beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht, da sich keine Menschen mehr im Gebäude befanden.

Die Polizei geht derzeit von einem möglichen technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell