Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: zwei PKW kollidieren mit einem Damhirsch auf der L20 zwischen Gülitz und Neukalen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots)

Am 03.11.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der L20, zwischen Gülitz und Neukalen, zu einem Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 45-jährige Fahrer eines PKW Audi die L20, als plötzlich vor ihm ein Damhirsch die Fahrbahn querte. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 45-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Hirsch nicht mehr verhindern. In der weiteren Folge wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert, auf der sich zu diesem Zeitpunkt die 63-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW befand. Der VW kollidierte ebenfalls mit dem Damhirsch. Beide Fahrzeugführer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Der Hirsch verendete an der Unfallstelle.

