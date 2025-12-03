PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: zwei PKW kollidieren mit einem Damhirsch auf der L20 zwischen Gülitz und Neukalen (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Malchin (ots)

Am 03.11.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der L20, zwischen Gülitz 
und Neukalen, zu einem Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 45-jährige Fahrer eines PKW Audi
die L20, als plötzlich vor ihm ein Damhirsch die Fahrbahn querte. 
Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 
45-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Hirsch nicht mehr verhindern. 
In der weiteren Folge wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn 
geschleudert, auf der sich zu diesem Zeitpunkt die 63-jährige 
Fahrzeugführerin eines PKW VW befand. Der VW kollidierte ebenfalls 
mit dem Damhirsch. Beide Fahrzeugführer kamen mit dem Schrecken davon
und blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit 
und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand 
ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Der Hirsch 
verendete an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 14:46

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Neubrandenburg (ots) - Am heutigen Tag, 03. Dezember 2025, kam es in Neubrandenburg, gegen 12:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Demminer Straße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wollte ein 28-jähriger Pole mit seinem Pkw Audi aus einer Firmenzufahrt gegenüber des Baumwallsweges nach links auf die Demminer Straße biegen, um diese in Richtung Innenstadt zu befahren. Zeitgleich befuhr eine 83-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren