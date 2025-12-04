PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wechselrichter gestohlen - 100.000 Euro Gesamtschaden

Wesenberg (ots)

In der Nacht haben bisher unbekannte Täter Wechselrichter von einem Agrarbetrieb in der Wustrower Chaussee (B 122) gestohlen. Mutmaßlich im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr am Mittwochabend und heute Morgen 08.00 Uhr wurde in den Betrieb eingebrochen. In dieser Zeit haben der oder die Täter dann mindestens 20 Wechselrichter von einem Gebäude gestohlen.

Dabei haben sie einen Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro verursacht.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wer entlang der Wustrower Chaussee (B 122 zwischen Wesenberg und Wustrow) - insbesondere im Bereich der Kreuzung zur Mirower Chaussee, der Tankstelle und dem Findlingsgarten - zwischen gestern 22.00 Uhr und heute 08.00 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeugen gesehen hat, wendet sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 2580 oder unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

