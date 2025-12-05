Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Folgemeldung: Verkehrsunfall in der Greifswalder Chaussee führt zur Vollsperrung

Stralsund (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Freitag gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Greifswalder Chaussee. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 30-jährige Fahrerin eines VW die Straße aus Richtung Innenstadt, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit einem entgegenkommenden Audi einer 39-Jährigen kollidierte.

In der weiteren Folge erfasste eines der Fahrzeuge eine 24-jährige Radfahrerin, die auf dem Fuß- bzw. Radweg unterwegs war.

Nach aktuellem Stand wurden die beiden Pkw-Insassen schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin erlitt vermutlich leichte Verletzungen, wurde jedoch ebenfalls zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Greifswalder Chaussee war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis etwa 09:00 Uhr voll gesperrt.

Alle in der Meldung genannten Personen sind Deutsche.

