Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am frühen Morgen des heutigen Tages in Dachwig. Ein 56-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Lange Straße. Hierbei kam der Mann zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (jd)

