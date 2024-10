POL-HRO: Brand in Groß Salitz (LK NWM)

Schwerin (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine Verkehrskontrolle in der Werdervorstadt etliche Verstöße eines 30-jährigen E-Scooter-Fahrers ans Licht gebracht. Der marokkanische Fahrer wurde gegen 23:30 Uhr in der Werderstraße angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung entstand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von ...

mehr