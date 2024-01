Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Alleinunfall mit Verletztem in der Felderbachstraße

Hattingen (ots)

Am 26.01.2024 befuhr ein 23-jähriger Hattinger mit seinem Mazda die Felderbachstraße von Hattingen kommend in FR Wuppertal. In Höhe des Einmündungsbereiches "Felderbachstraße/Höhenweg" kollidierte sein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache mit einer Mauer. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Unfallbeteiligte wurde einem Krankenhaus zwecks weiterer medizinischer Versorgung zugeführt.

