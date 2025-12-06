Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier Schwerletzte nach Vorfahrtsfehler auf der L 35 bei Dargelin

PHR Greifswald (ots)

Am Samstag, dem 06.12.2025, kam es gegen 11:15 Uhr auf der L 35 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 73-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Pkw Citroën von der Teichstraße in Dargelin nach rechts auf die L 35 ab. Dabei missachtete er den vorfahrtsberechtigten Verkehr. In der Folge kollidierte er mit einem Pkw Skoda, der von einer 39-jährigen deutschen Fahrerin aus Richtung Greifswald in Richtung Gützkow geführt wurde.

Durch den Aufprall wurde der Skoda über die Gegenfahrbahn hinaus auf ein angrenzendes Feld geschleudert.

Sowohl der Fahrzeugführer des Citroëns und sein 72-jährige deutsche Beifahrerin als auch der Fahrer des Skoda und seine 12-jährige deutsche Beifahrerin erlitten schwere, nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die L 35 war für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Ein LKW-Fahrer, der hinter der Unfallstelle im Stau stand versuchte daraufhin sein Gespann zu wenden und befuhr dazu eine angrenzende Ackerfläche. Dort blieb das Fahrzeug im aufgeweichten Untergrund stecken und musste im Anschluss geborgen werden.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell