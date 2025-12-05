PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Gefährliches Kraftfahrzeugrennen auf der B41

Kirn / Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Freitag, dem 05.12.2025, lieferten sich gegen 09:40 Uhr zwei PKW des Typs Dacia Duster ein illegales Kraftfahrzeugrennen auf der B41. Die Fahrzeuge befuhren die Bundesstraße aus Richtung Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Bad Kreuznach und fielen dabei durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit sowie waghalsige Überholmanöver auf. Hierbei überholten sie sowohl sich gegenseitig als auch andere Verkehrsteilnehmer und nötigten diese durch ihr Verhalten, wodurch mehrere Personen gefährdet wurden.

Aufmerksame Zeugen informierten umgehend die Polizei Kirn. Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Polizei Bad Kreuznach gelang es, die beiden Fahrzeuge im weiteren Verlauf der B41 zu stoppen und die Fahrer zu kontrollieren.

Nach Zeugenaussagen kam es insbesondere auf der Strecke zwischen Kirn und Bad Sobernheim zu mehreren gefährlichen Situationen durch die Fahrweisen der beiden PKW.

Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die durch die beiden Fahrzeuge bedrängt oder gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

