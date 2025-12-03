PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahren ohne Versicherungsschutz

Kirn, Altstadt (ots)

Gegen 23 Uhr fiel in der Nacht zu Mittwoch einer Streife ein vermeintlicher Fahrradfahrer auf, der ohne sichtbares Treten mit einer hierfür auffällig hohen Geschwindigkeit unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem optisch als Fahrrad anmutenden Fahrzeug tatsächlich um ein Mofa handelte. Auf dem Rollenprüfstand erreichte es eine Spitzengeschwindigkeit von 25 km/h. Da der 22-jährige Fahrzeugführer aus der VG Kirner-Land keine Versicherung für das Fahrzeug abgeschlossen hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne gültigen Versicherungsschutz eingeleitet. Zudem konnte er die notwendige Mofa-Prüfbescheinigung nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. In den vergangenen zwei Tagen kam es in Kirn bereits zu zwei ähnlich gelagerten Sachverhalten, hier wurde bei den Zweirädern jeweils eine noch höhere Geschwindigkeit festgestellt. Alle Fahrzeuge wurden sichergestellt, sie wurden durch die Nutzer zuvor über einen bekannten "Online-Marktplatz" erworben. Die Polizei empfiehlt, sich vor Inbetriebnahme jeglicher Fahrzeuge mit anderer Antriebstechnologie, als der reinen menschlichen Muskulatur, mit gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Versicherung, Zulassung und Fahrerlaubnis auseinanderzusetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

